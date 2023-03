Stalen damwanden van 1,8 kilometer in het Zwarte Water: Rijkswaterstaat is enthousiast, maar dat is niet iedereen

Toezicht­hou­der Oekraïense vluchtelin­gen ontslagen om ‘over­schrij­ding professio­ne­le grenzen’: ‘Ik eis genoegdoe­ning'

Gerard Haisma (56) hield in de nachtelijke uren toezicht in de Oekraïne-opvang aan de Kamperzeedijk in Genemuiden. Overdag ging hij met de vluchtelingen naar pretparken, de dierenarts of een autogarage. Onprofessioneel? De gemeente Zwartewaterland vindt van wel en stopt de samenwerking. Haisma: ,,Maar dan doe ik aangifte.”