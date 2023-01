Steeds minder troep in de gft-containers van inwoners Zwartewaterland

indebuurt Uitjes plannen: op deze dagen ben je als Zwollenaar vrij in 2023

Hoewel de kerstdagen nog maar net achter de rug zijn, ben je vast niet de enige die alweer verlangt naar een dagje vrij. Daarom is het goed te weten dat een officiële feestdag voor veel Zwollenaren een vrije dag betekent. Pak de agenda er maar bij, want op deze data vallen de feestdagen in 2023.

9 januari