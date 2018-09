Stepteam Kamperzeedijk krijgt bij jubileum eigen winnares op NK

Als Koers is gefinisht feliciteert om de haverklap een bekende de 33-jarige vrouw uit IJsselmuiden met de winst. ,,Iedereen kent elkaar hier. Voor het eerst in tien jaar win ik hier weer. Daarvoor heb ik denk ik vier of vijf keer gewonnen. Dat is speciaal voor mij, het is toch mijn thuisbaan.” Twintig jaar is ze al op de step te vinden, sinds 2015 is ze houdster van het 24-uursrecord: in 24 uur stepte ze 432 kilometer.