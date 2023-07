Camping door stromende regen ‘uitgestor­ven’: ‘Gasten even naar huis gegaan om een wasje te draaien’

Door het slechte weer blijven Nederlanders nog even weg van de camping in eigen land, zien ze in de Kop van Overijssel. Toeristen uit het buitenland proberen er juist het beste van te maken. ,,De echte kampeerder trekt zich niets aan van het weer.”