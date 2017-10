Stichting Zwartwaterland maakt 65 uur radio voor goed doel

Stichting Zwartewaterland Helpt steunt deze stichting met de radiomarathon. In Onder de Luifel in Hasselt wordt door lokale omrpep Zwartewater FM een tijdelijke studio ingericht waar tegen betaling muziek wordt gedraaid, maar er zijn ook andere acties zoals een veiling. Wie een goed idee heeft om geld in te zamelen tijdens de radiomarathon of te helpen als vrijwilliger kan dat doorgeven via de website zwartewaterlandhelpt.nl