Stilte in beeld: Genemuiden

Oma Van der Kamp uit Genemuiden at bijna iedere dag bij haar zoons, nu krijgt ze haar maal in een mandje

10:21 De 88-jarige mevrouw Van der Kamp uit Genemuiden woont in zorgcentrum de Meente. Bijna iedere dag at zij bij één van haar vijf zoons, tot de coronacrisis roet in het eten gooide. Nu takelen haar kinderen iedere dag oma’s maaltje omhoog met een ingenieus systeem van kleinzoon Peter. ,,Ze vindt het super.’’