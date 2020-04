Stilte in beeld: Zwartsluis

Minder geweld tijdens festivitei­ten in Zwartewa­ter­land, zo laten politiecij­fers zien

6:00 Festiviteiten in de gemeente Zwartewaterland zijn in 2019 een stuk rustiger verlopen dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de cijfers die de politie heeft gepresenteerd in de gebiedsscan. Daarin staat dat het aantal geweldsdelicten, zoals mishandeling en bedreiging, daalde van 56 in 2018 naar 40 vorig jaar.