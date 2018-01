Storm vernielt ballenvanger op sportpark Genemuiden

,,Gelukkig speelt het eerste zaterdag uit bij HZVV in Hoogeveen. Maar voor onze volgende thuiswedstrijd, zaterdag, zal er nog wel wat werk verzet moeten worden”, zegt voorzitter Berend van Lenthe. Hij kan nog geen inschatting van de kosten maken. Van Lenthe verwacht dat een deel van de ballenvanger moet worden vervangen. Over de herstelwerkzaamheden zal overleg plaatsvinden met de gemeente Zwartewaterland, waarvan de club de velden huurt. “Het herstel van de kapotte reclameborden, een stuk of tien, vijftien, is voor onze rekening.”

Schade

Her en der in de Kop van Overijssel sneuvelden bomen en takken. De brandweerkorpsen in de diverse plaatsen waren vrijwel de hele dag druk met opruimwerkzaamheden. Zoals in Zwartsluis in de Purperreigerlaan en De Velde en in Steenwijk aan de Verlaatseweg. In Hasselt was men een dag later druk bezig met herstelwerkzaamheden aan het pand van Veldman Hasselt Beton, waar alle 42 zonnepanelen van het dak waaiden. Een dag na de storm werd er nog mondjesmaat gebeld naar de meldkamer van de Regio IJsselland met meldingen over onder meer overhangende takken, aldus woordvoerster Janny Nijssingh.