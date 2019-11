Stroomstoring verholpen in Zwartewaterland

Opgegraven Veerpoort in Hasselt geeft geheimen prijs

27 november De in Hasselt te herbouwen voormalige Veerpoort is in de voorbije eeuwen al vele keren gerestaureerd. Dat blijkt uit de recente opgravingen, die nieuwe archeologische inzichten hebben opgeleverd, bijvoorbeeld over de bouwfase en de fundering van een van de toegangspoorten die de stad Hasselt vroeger had.