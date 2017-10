Tapijtmuseum Genemuiden in galerij belangrijkste musea

Het museum is onlangs benaderd door Museum-tv, 'het platform dat kunst, cultuur en design tot leven brengt'. Het beheert een collectie mini-documentaires en korte expressies van toonaangevende kunstinstellingen en musea in Nederland. 'Het is een erkenning dat het industrieel-museum in het topsegment thuis hoort', meldt Henk Beens van het Tapijtmuseum.

Demonstratie technieken

In het museum zijn filmopnamen gemaakt, waarin vrijwilligers verschillende technieken demonstreren. 'Dat resulteerde in een promotiefilm, een documentaire en een zogenaamde arbite: een film waarin een specifiek onderdeel is belicht. In dit geval het pennenraam'. Het resultaat is te zien op museumtv.nl of via een link op de website van het museum: www.tapijtmuseum.nl.