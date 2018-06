Tapijtmuseum in Genemuiden op zoek naar oude biezen sloffen

Handrem vergeten in Genemuiden: Auto rijdt sloot in

22 juni Een automobilist in Genemuiden begon niet zo vrolijk aan het weekend. Toen hij vrijdagmiddag aan de Koppel zijn auto parkeerde vergat hij het voertuig in een versnelling of op de handrem te zetten. De wagen schoot daarop door de glooiing naar beneden een sloot in.