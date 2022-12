Te koud om buiten ‘brommers te kiek’n’ bij Winterfair Genemuiden: ‘Wij zijn mooiweer-rijders’

Beeldend kunstenaar Ronald Westerhuis uit Zwolle geeft lezing in Zwartsluis, waar hij opgroeide

De Zwolse beeldend kunstenaar Ronald Westerhuis geeft op woensdag 7 december een presentatie over zijn werk en carrière in Museum Schoonewelle, gevestigd in Sluuspoort in Zwartsluis. Het grote publiek kent hem vooral door zijn ontwerp van het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen.

28 november