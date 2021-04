Testlocatie Genemuiden van GGD gesloten na afname coronabesmettingen

De gemeente kreeg eerder te maken met veel positieve tests in korte tijd. In de week van 8 tot en met 14 maart waren er bijvoorbeeld liefst 199 nieuwe besmettingen in de gemeente Zwartewaterland (waarvan 174 in Genemuiden). Reden voor de GGD IJsselland, in samenwerking met de gemeente, om rond die periode een tijdelijke testlocatie in te richten. Dat gebeurde eerst in een pand bij OK Vitaal.