Thecla Bodewes uit Hasselt is Havenondernemer van het Jaar

Unaniem gekozen

Dronkers, die tijdens het Havendiner ook optrad als keynote spreker, vertelde dat de jury unaniem gekozen heeft voor Bodewes. Zoals geschreven in het juryrapport: ,,Thecla Bodewes is een onderneemster in hart en nieren. Zij is een vrouw met een no-nonsensementaliteit, die gevoel heeft voor het leiden van een bedrijf vanuit familiewaarden en die oog en hart heeft voor haar personeel. Zij denkt niet in problemen, maar in kansen en is een innovator.”

Thecla Bodewes trad in 1997 toe tot het familiebedrijf Gebr. G. & H. Bodewes. Het bedrijf was toen nog een scheepswerf voor de bouw en reparatie van binnenvaartschepen in Hasselt. Een jaar later nam ze, als zevende generatie Bodewes, het bedrijf over en bouwde ze het gestaag uit. In 2011 werd ze uitgeroepen tot zakenvrouw van het Jaar. Inmiddels heeft ‘Thecla Bodewes Shipyards’ vier werven in Stroobos, Kampen, Meppel en Harlingen en 120 man personeel. Haar internationale bedrijf is gespecialiseerd in de nieuwbouw van onder meer duwboten, zeeslepers en bagger- en passagiersschepen. Bodewes is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen.