Tine Nouwen (79) deelt al 25 jaar haar liefde voor klassieke muziek, nu stopt ze met Blokzijl Klassiek: ‘Mooi geweest’

Volgend weekend is het ‘haar’ laatste concert in de Grote Kerk van Blokzijl. Musicologe Tine Nouwen (79) uit het dorp Nederland stond 25 jaar geleden met haar man Pieter aan de wieg van concertreeksen Blokzijl Klassiek en LentePodium . Nu is het voor Nouwen, die sinds het overlijden van Pieter de kar alleen trok, tijd om met het eerste evenement te stoppen. ,,Ik gun de mensen een goed concert en een warme ontvangst.”

Vier decennia geleden verhuisden ze vanuit de Randstad naar De Weerribben. In het dorp Nederland, tussen de rietlanden, vonden musicologe Tine Nouwen (79) en haar in 2007 overleden echtgenoot Pieter, Elsevier-journalist en auteur, een idyllische plek. Hier startten ze, samen met Ben van den Nieuwboer, Blokzijl Klassiek en LentePodium.

Met het eerste evenement stopt Nouwen na 25 jaar. Het is ‘mooi geweest’ en het kost enorm veel tijd en energie. ,,Ik word in mei tachtig.”

Kerkje van Schokland

In de jaren tachtig en negentig was er in Steenwijkerland en Zwartewaterland weinig te doen op het gebied van klassieke muziek. Wel ging Nouwen met haar man naar concerten in het kerkje van Schokland.

,,Een sfeervolle locatie met een programma van hoge kwaliteit. Zoiets hadden wij ook voor ogen. In de gerestaureerde 17de-eeuwse Grote Kerk van Blokzijl vonden we onze gedroomde concertzaal. Een huiselijke intieme setting en het beschikt over een geweldige akoestiek. Musici uit het hele land komen er graag spelen. We groeiden naar momenteel 300 tot 400 bezoekers.”

Verkeerd toegediende ruggenprik

Zestien jaar is ze nu weduwe. Die stormachtige avond in februari liet haar man de hond uit in de tuin en struikelde over een tak. Met een ordinaire beenbreuk belandde hij in het ziekenhuis van Meppel. Daar stierf hij binnen twee weken stierf op 57-jarige leeftijd. Oorzaak: een foutief toegediende ruggenprik.

Quote Muziek is zo troostend en helend, het heeft zoveel wijsheid in zich Tine Nouwen, musicologe

,,Een vreselijk moeilijke tijd. Je kunt een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege, maar wat win je ermee? Gelukkig kan ik goed alleen zijn. Ik heb mijn zussen, vrienden en fantastische buren. We hebben hier een flinke sociale controle, op een positieve manier.”

Muziek is haar altijd tot steun geweest. ,,Het is zo troostend en helend, het heeft zoveel wijsheid in zich.” Haar vijfde hond Francesco volgt zijn bazin nauwlettend met de ogen. Deze 8-jarige straathond uit Athene kwam bij haar in coronatijd. Ze glimlacht: ,,Je moet toch iets te knuffelen hebben. Hij heeft verlatingsangst.”

Grote namen in de Kop

Nouwen ging door met het organiseren van de concertreeksen. Steevast haalde ze grote namen naar de Kop van Overijssel. Voor deze verdiensten werd ze in 2009 koninklijk onderscheiden. Tot op heden geeft ze ook klassieke muziekcursussen en lezingen.

Quote Waarom ik dit doe? Uit liefde voor de muziek, die ik graag met anderen deel. Tine Nouwen, musicologe

Vanaf mei staat Van Bach naar Beethoven op het programma. Bachs Mattheus Passion zal ze straks weer intensief beluisteren op Goede Vrijdag. ,,Sinds Pieters overlijden luister ik voor twee”, zei Nouwen hier eerder al over.

‘Hij praat met zijn piano’

Op zondag 19 maart is de laatste Blokzijl Klassiek-middag onder haar artistieke leiding, met pianist Hannes Minnaar. Een van haar favorieten en gastmusicus van het eerste uur. ,,Ik ontmoette hem als 15-jarige op de muziekschool van Emmeloord, waar ik destijds muziekgeschiedenis gaf. Zeker vijf keer heeft hij al bij ons opgetreden. Niemand kan zo zacht en helder spelen, hij praat met zijn piano.”

Het arbeidsintensieve vrijwilligerswerk zal ze missen. ,,Waarom ik dit doe? Uit liefde voor de muziek, die ik graag met anderen deel. Ik gun de mensen een goed concert en een warme ontvangst.”

LentePodium gaat door

LentePodium – de naam is bedacht door Pieter – blijft ze organiseren op Landgoed de Oldenhof in Vollenhove. ,,Voor jonge veelbelovende musici is het dé manier om podiumervaring op te doen. Ik wil het niet loslaten. Pieter kijkt nog steeds mee over mijn schouder. Vooral bij het schrijven van persberichten en de teksten voor programmaboekjes. Want voor elk concert geef ik bij ieder muziekstuk een toelichting.”

Zondag 19 maart, Hannes Minnaar in de Grote Kerk van Blokzijl. Aanvang 15.30 uur, entree 25 euro. Meer informatie op blokzijlklassiek.nl.