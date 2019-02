Toch Gieterse aandacht voor 60 jaar Fanfare

De plakboeken komen weer uit de kast. Bij grote jubilea kreeg Jan Mol (74) wel de kans om herinneringen op te halen aan de bijzondere periode in zijn jeugd. Als blond ventje is hij vaak te zien en te horen in de film Fanfare van Bert Haanstra die zestig jaar geleden in Giethoorn werd opgenomen. Jan was toen 13 jaar en speelde sopraansax bij het plaatselijke muziekcorps.

De muzikanten repeteerden wekelijks in dorpshuis De Harmonie dat tot 1971 werd bestierd door zijn ouders, Wicher en Jantje Mol. Toen regisseur Haanstra, samen met zijn kameraad de Gieterse kunstenaar Piet Zwiers, een kijkje nam bij het orkest zag hij in Jan meteen de ideale Henkie. Als hulpje van Paviljoen-eigenaar Krijns, een rol van Bernhard Droog, duikt hij steeds op in de film. Zo verstopt hij per boot de instrumenten van zijn club in het riet om ze veilig te stellen voor het rivaliserende orkest. En bij het serveren van sorbets op het terras van het Paviljoen neemt hij eerst zelf een flinke hap ijs. ,,We moesten veel scènes overdoen maar dit ging helaas in één keer goed. Ja, ik speelde een ondeugend jochie en kon gewoon mezelf zijn”, glimlacht Mol die van zijn hbs-rector in Steenwijk altijd vrij kreeg als het nodig was. Die vond toen al: zoiets maak je maar eens in je leven mee.

Volledig scherm Jan Mol als Henkie in film Fanfare, hij neemt een hapje van de sorbets die hij uit serveert op terras van Krijns Paviljoen. © Eye Filmmuseum

Cinestone Filmstudio’s

,,We hebben zeker dertig repetities gehad, van mei tot in juli 1958.” Mol herinnert zich dat er bij het Molengat een tijdelijke studio was gebouwd waar ook scènes werden opgenomen. En de week in Duivendrecht in de Cinetone Filmstudio’s was eveneens onvergetelijk. ,,Met een bus vol gingen we erheen, we logeerden in het Museum Hotel. Het personeel dacht dat we Russen waren. Ik had zomervakantie, dus ik miste niets op school.”

Later werd Mol econoom, hij woonde dertig jaar in Voorschoten maar Fanfare bleef een rol spelen in zijn leven. Sinds enige tijd is hij terug in Wanneperveen, zijn geboortestreek, maar hij verblijft geregeld in Spanje. Vorig jaar op 23 oktober kwam hij speciaal terug voor de presentatie in Laren van een nieuw boek over Fanfare van auteur Ronald van de Vate. Die dag was het precies zestig jaar geleden dat de film uitkwam. In Diever, de tweede filmlocatie uit Fanfare, stond men ook stil bij boek en jubileum. Daarna vierde men in Goor, waar Haanstra opgroeide, dit hoogtepunt. Maar in Giethoorn, waar het grootste deel van de film tot stand kwam, bleef het opvallend stil. Auteur van de Vate had bij de ondernemersvereniging tevergeefs gepolst of dit niet een feestje waard was.

Mol besloot alsnog dat men in in de Wieden niet voorbij kon gaan aan de verjaardag van deze, met 2,6 miljoen bezoekers, meest bezochte film aller tijden in Nederland. Zonder Fanfare had Giethoorn niet de allure gehad die het nu heeft, denkt hij. Het verwondert hem dat de twee bankjes bij de dorpskerk De Vermaning nog steeds naamloos zijn. ,,De een is van regisseur Bert Haanstra en de ander van filmproducent Rudolf Meyer. Een geschenk dat de mannen elkaar gaven tijdens een tv-uitzending van Anders dan Anderen in 1961. Je loopt er nu zomaar aan voorbij zonder te weten waar ze voor staan.”