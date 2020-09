‘Top installatiebedrijf Breman wist van zwart geld-circuit in Genemuiden’

Politie haalt drugsplan­ten uit tuin Hasselt, maar het is geen ‘mediwiet’ zoals bij Jan en Jannie: ‘Smerige actie was dat’

20 augustus De politie haalde vorige week na een melding opnieuw wietplanten weg uit een achtertuin in Hasselt. Het gebeurde vlak bij de straat waar Jan en Jannie van Raalte wonen. Er was vorig jaar veel ophef nadat de politie bij het gepensioneerde echtpaar wietplanten, die ze kweekten voor medicinaal gebruik, weghaalde. ,,Er is geen verband tussen de zaken”, meldt een politiewoordvoerder.