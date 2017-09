Touwtrekkampioenschap terug van weggeweest

Gemaal Wetering aangepast wegens kli­maat­ver­an­de­ring

11 september In opdracht van waterschap Drents Overijsselse Delta wordt de pompcapaciteit van het gemaal bij Wetering fors vergroot. Het klimaat verandert en de bodem klinkt in. Een krachtiger gemaal is nodig voor een flexibel peilbeheer in het achterland.