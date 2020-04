Tranen brengen wijkagent Zwartsluis tot aangrijpende oproep

Tranen kwamen in de ogen van zijn vrouw wanneer ze sprak over haar werk in het Isala Ziekenhuis. Al het leed veroorzaakt door het coronavirus had haar aangegrepen. Reden voor Johan Bouma, wijkagent Zwartsluis, om de bevolking op het hart te drukken niet te licht te denken over de gevaren van de ziekte. Want ondanks dat Nederland zich overwegend goed houdt aan de regels, waren er dit weekend ook weer sportscholen geopend in Zwolle en werden er bijvoorbeeld discofeesten in het zuiden van het land gehouden.