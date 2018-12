Twee jongens mishandeld in Zwartsluis, politie heeft verdachte in beeld

video Zwartsluis als decor in clip van zanger Kenny B

18 december Een bruin café, een alledaags bruggetje met een reling, een regenachtig straatje in de schemering. De nieuwe videoclip van zanger Kenny B had overal in Nederland opgenomen kunnen zijn. Maar het werd Zwartsluis, de woonplaats van Ignace Ekkelkamp die de videoclip maakte.