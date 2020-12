Twee mannen ‘op boevenpad’ gearresteerd in Genemuiden met voorhamer en afgeplakte kentekenplaten

Bizar: gestolen motorjacht van Ernst (65) uit Kampen duikt op in andere kleur in Hasselt

4 november Ernst den Ouden (65) ontdekte afgelopen weekend dat zijn 10,5 meter lange motorjacht was gestolen uit een jachthaven in Kampen. Door wat tips is het jacht uiteindelijk - geverfd en aangepast - teruggevonden in een haven in Hasselt. 1,5 jaar is Den Ouden bezig geweest om de boot op te knappen. ,,Ik kan opnieuw beginnen.”