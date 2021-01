Twee verdachten opgepakt na steekincident in Zwartsluis

Het incident vond plaats aan het Westeinde in Zwartsluis. Nadat de politiemedewerkers waren gealarmeerd, troffen ze het slachtoffer aan op straat . In de omgeving werd ene mes aangetroffen dat is meegenomen voor nader onderzoek.

Verzet tijdens aanhouding

De twee verdachten betreffen een 52-jarige man en een 62-jarige man en zijn beiden aangehouden in een woning. Dat ging niet zonder slag of stoot: de verdachte verzette zich hevig tijdens de aanhouding. De betrokken personen verkeerden onder invloed. Voor enige tijd is de verdachte ter controle in het ziekenhuis geweest en is daarna ingesloten in et politiecellencomplex.