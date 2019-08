Twijfels over handelen politie bij verwijderen wietplanten uit tuin bejaard echtpaar in Hasselt

VideoStokken en wat bladeren in de tuin herinneren aan de twee wietplanten die Jan van Raalte (73) in de tuin had staan voor zijn zieke vrouw Jannie (68). De politie haalde de planten maandagochtend weg terwijl het bejaarde echtpaar zelf niet thuis in Hasselt was. Er zijn twijfels over het handelen van de politie.