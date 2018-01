Henk Buit verlaat CDA-fractie Zwar­te­wa­ter­land: 'Ik wil de coalitie niet in gevaar brengen'

26 januari Twee maanden voor de verkiezingen is Henk Buit uit de CDA-fractie in de gemeente Zwartewaterland gestapt. Een sluimerend conflict tussen Buit en SGP-raadslid Johannes van den Berg, die zijn integriteit in twijfel heeft getrokken, is hiervan de reden, zo gaf hij donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan.