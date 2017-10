Sluziger brengt vaas in de vorm van Overijssel op de markt

Friesland is inmiddels ook in productie en wie weet welke provincie volgt. “We staan open voor initiatieven uit het land. Alleen Zeeland is door de vorm van de provincie niet te maken”, zegt directeur Yvonne Kool van aardewerkfabriek Royal Goedewaagen in Nieuw Buinen. De ster van de zogenaamde silhouetvazen rijst snel. Ook de stad Zwolle heeft een eigen vaas. Die is ter gelegenheid van Koningsdag 2016 in opdracht van ondernemer Arjan Biel gemaakt met als bijzonderheid de scheiding die de door Zwolle stromende Thorbeckegracht verbeeldt. Biel heeft het destijds tijdens de wandeling van het konklijk gezelschap aangeboden aan Koning Willem-Alexander. Maar daar bleef het niet bij. “De gemeente Zwolle heeft als relatiegeschenk vazen laten maken met de eigen blauwe Zwolse kleur aan de binnenzijde”, zegt Yvonne Kool.

De bedenker en ontwerper van de succesvolle vazen-lijn heet Sander Alblas. “Hij kwam zes jaar geleden met het idee”, zegt Kool, “en is toen gaan schetsen.” Het resultaat was een 35 centimeter hoge vaas met het silhouet van Nederland. De witte vaas werd in vier varianten gemaakt, met aan de binnenzijde de nationale kleuren rood, wit en blauw en een oranjekleurige versie. Ze worden verkocht in souvenirwinkels in het hogere segment en zijn verkrijgbaar bij onder meer De Bijenkorf.

Kadaster

Inmiddels zijn er meerdere formaten op de markt en is de Holland-lijn uitgebreid met een schaal en een box met deksel. En Kadaster heeft een eigen versie van de Holland-vaas laten maken. “Want de vazen worden toch vooral weggegeven als relatiegeschenk”, weet Yvonne Kool. “Kadaster heeft op de binnenzijde een kaart laten afbeelden.” De vaas heeft inmiddels internationale allure: in opdracht van de Holland America Line is er een vaas gemaakt met het silhouet van de Verenigde Staten die te koop is aan boord van de schepen. Het is maar een kleine greep uit het aanbod van de aardewerkfabriek, opgericht in 1610 en daarmee een van de oudste van ons land. Het varieert van het traditionele Delfts Blauw tot keramische koeien geinspireerd op het werk van Mondriaan.