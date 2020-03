Van mondmaskers tot alcoholdoekjes, nergens te koop, maar handelaar Erik Bouwknegt uit Hasselt heeft ze

Erik Bouwknegt (49) uit Hasselt heeft een fijne neus voor goeie handel waar de hele wereld naar vraagt. Zijn lading mondmaskers is inmiddels uitverkocht, maar de business bezorgde hem wel een besmetting met Corona. Althans, dat vermoedt hij. ,,Het is alweer voorbij,’’ sust hij. ,,Je moet er wat voor over hebben.’’

De handelaar uit Hasselt speurt stad en land af naar producten waar hij iets aan kan verdienen. Hij is gespecialiseerd in badkameraccessoires, maar de laatste tijd doet hij ook in medische artikelen. Bouwknegt heeft intuïtie voor de juiste producten.

In januari had u een lading mondkapjes, precies op het moment dat in China de coronabesmetting uitbrak. Zijn ze al uitverkocht?

,,Ja, wat denk je? Het liep storm. Vooral kopers die banden hebben met China. Op een gegeven moment begonnen handelaren zich er tussen te wringen, ik werd er helemaal niet goed van. Dan hingen ze een zielig verhaal op over een ziek familielid en of ik alsjeblieft nog een paar dozen mondmaskers wilde leveren. De volgende dag zag ik dat die persoon mijn mondkapjes te koop aanbood op Marktplaats tegen zeven keer de prijs die ik vroeg.’’

Heeft u veel geld verdiend aan die mondmaskers?

,,Ja, best een leuk bedragje. Natuurlijk had ik er veel meer voor kunnen krijgen wanneer ik dezelfde prijzen had gevraagd als de handelaren die bij mij kochten. Dan had ik nu twee Ferrari's gehad. Maar ik hou niet van uitbuiten. Je moet een keer tevreden zijn, vind ik.’’

Al die Chinese kopers aan de deur, was u niet bang voor Corona?

,,Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan. Die maskers vlogen de deur uit. Toen werd ik ziek, hoge koorts. Mijn zoon heeft het ook gehad, ontzettend heet. Waarschijnlijk Corona, vermoed ik. Hoesten, pijn in de longen en hoofdpijn. Aangestoken door die Chinese kopers. Flink last van gehad. Maar het is al weer weg. Ik zit gelukkig niet in de risicogroep en ik ben sterk. Zestig procent van de Nederlanders moet het toch krijgen, begreep ik van Rutte. Nu heb ik het alvast gehad.’’

Wanneer krijgt u nieuwe mondkapjes?

,,Ik heb er 240.000 besteld bij 3M in Duitsland. Ze zijn al aanbetaald, maar de partij zit vast. Waarschijnlijk gaan ziekenhuizen nu voor en krijg ik ze pas over een paar maanden geleverd, op het moment dat de crisis voorbij is. In China heb ik ook een kleine partij mondmaskers besteld. De Chinese leverancier kan er een miljoen leveren, maar dat financiële risico durf ik niet aan. Ik zoek een financier die wil meedoen.’’

Heeft u nog andere schaarse producten in de aanbieding?

,,Ja, nu je het zegt, gisteren heb ik een paar duizend tonnetjes alcohol-wipes gekocht, je weet wel, van die desinfecterende doekjes. Een paar weken geleden werden ze me aangeboden, maar toen vond ze niet interessant. Tot ik deze week werd gebeld door een bevriende ondernemer, die vroeg of ik toevallig desinfecterende doekjes verkoop. Hij wil ze neerzetten bij zijn werknemers, om machines en hun handen mee te ontsmetten.’’

Gouden handel?

,,De vraag is enorm, de ene na de andere bestelling loopt binnen. Huisartsen, ziekenhuizen, maar ook fabrieken. Bij Bol.com kosten ze twintig euro per tonnetje. Ik vraag 39,99 euro voor zes tonnetjes, via mijn website outletkopen.nl .

En wat is het volgende schaarse product waar een run op komt?