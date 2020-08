Van poging tot doodslag verdachte Genemuidenaar onder voorwaarden vrij: ‘Persoonlijk belang groter’

De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is aangehouden nadat er eind juni geschoten was op een woning in Genemuiden, waar meerdere mensen aanwezig waren. Eerder werd duidelijk dat het ging om het huis van één van de broers van de verdachte, waarmee hij al langere tijd overhoop ligt. De politie loste bij zijn aanhouding een middag later in een bootje in Hasselt waarschuwingsschoten vanwege ‘een dreigende situatie’.