Vanochtend bewolkt weer in Zwartewaterland

Genemuiden krijgt er in een klap bijna 250 woningen bij

De woningbouw in Genemuiden krijgt een flinke impuls. Aan de rand van de tapijtstad, op het zogenoemde Binnenveld, kunnen in een eerste fase 243 woningen worden gebouwd. De huizen zijn bestemd voor starters, senioren en gezinnen en er is ruimte voor plannen van zorgorganisaties.