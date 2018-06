Varend Hasselt bezorgt mensen met beperking jaarlijks hoogtepunt

,,Vandaag gaat hij niet sturen”, zegt Janny Rijers aan boord voor haar schip terwijl ze Alfred Schra (34) aankijkt. De man met beperking wordt een beetje rood omdat hij dat altijd graag even wil doen, maar begint meteen weer te glimlachen als blijkt dat dit een grapje is. ,,Nou, kijk die jongen stralen. Hier kijken ze wel een halfjaar naar uit. Daar doe je het allemaal voor”, vertelt Rijers.

Janny Rijers (68) en man Theo (72) bezorgen deze zaterdag met andere eigenaren van totaal negen schepen tien cliënten van de JP van den Bent stichting in Hasselt een mooie dag. Van het met de haren in de wind een stukje varen en af en toe sturen en toeteren geniet iedereen volop. ,,Hier doe je ze gigantisch veel plezier mee”, zegt Rijers. ,,Voor het zevende jaar zijn we hier bij. We leven elk jaar een paar maanden op de boot, maar hier komen we speciaal voor terug.”

Vakantie

Vorig jaar ging het varen in september door het slechte weer niet door. Het is nu in elk geval droog, al laat de zon zich sporadisch zien. ,,Dit jaar is het voor het eerst in juni omdat het weer dan meestal beter is. Nu zijn meer mensen op vakantie, dus het regelen van boten was lastiger”, vertelt Ronald Mulder, bestuurslid van jachthavenvereniging De Nadorst. ,,We hebben nog wat boten uit andere havens kunnen regelen.”

De schepen moeten aan wat eisen voldoen om mee te kunnen doen. ,,Het zijn allemaal motorboten, een zeilboot gaat te veel heen en weer”, zegt Mulder. ,,Vier rolstoelers gaan met een takelwagen de boot op. De eerste jaren tilden we ze zelf, maar dat was te zwaar. Op elke boot zit een begeleider van JP van den Bent. Dit is mooi, met het koffiedrinken hadden ze het de laatste tijd bijna nergens anders meer over.”

Idee

Acht jaar geleden kwam één van de leden van de jachthavenvereniging op het idee om dit te organiseren omdat die een kind had met een beperking. ,,Een keer viel iemand letterlijk tussen wal en schip. Hij stapte niet goed op de boot en viel in het water, maar raakte niet gewond”, zegt Mulder. ,,De jongens Schra zitten vol humor. Die gaan slingerend over het water.”

Réne Schra (27) vaart net als zijn broer Alfred mee. Beiden hebben het zeldzame Sjögren-Larsson syndroom. ,,Zelf sturen vind ik leuk. Het plezier en het met mensen praten is mooi. Ik ben bijna altijd mee geweest”, zegt Schra. Als de schepen vertrekken is het getoeter van de boten in de wijde omgeving te horen.