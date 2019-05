Vechtsportschool in centrum Hasselt mag open ondanks vrees voor overlast

Weer vernielin­gen bij voedsel­bank Zwartewa­ter­land in Hasselt

26 april De laatste weken zijn bij de voedselbank in Hasselt weer twee ruiten ingegooid en het achterlicht van een aanhangwagen vernield. Het is al vijfde keer in een halfjaar tijd dat een raam in het pand van voedselbank Zwartewaterland gesneuveld is. De politie houdt het pand daarom scherp in de gaten.