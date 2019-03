Veel data liggen op straat

Transparantie

De open data zijn interessant voor inwoners en bedrijven, voor onderzoekers en bouwers van websites of apps. De gemeente Zwartewaterland wil door het on line zetten van de data de transparantie naar haar inwoners en bedrijven vergroten. ,,Door open data beschikbaar te stellen, laten we zien op basis van welke informatie we beslissingen nemen. Daarnaast willen we de samenwerking met inwoners en bedrijven stimuleren. Ook daar helpen open data ons bij. Het is extra bijzonder omdat maar weinig gemeenten van onze omvang open data aanbieden. Daarin lopen we dus voorop en daar mogen we best een beetje trots op zijn”, zegt wethouder Maarten Slingerland.