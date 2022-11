Veiligheid voor alles en dus krijgen migranten fietsfolder in de eigen taal

Hoe een man uit Zwartsluis zich probeerde te verrijken met 2 miljoen nep-vaten olie

Een man uit Zwartsluis (51) blijkt onlangs te zijn opgepakt voor het zogenoemde storage spoofing: een fenomeen dat zeer bekend is in de Rotterdamse haven, maar veel minder in deze regio. Oplichters proberen niet-bestaande opslagruimtes en voorraden van grondstoffen en materialen in terminals in het havengebied te verkopen. Hoe gaat dat in z’n werk?

