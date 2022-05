Verbouwplannen voor Olympia’28 uit Hasselt: ‘Het gaat de goede kant op’

Pas in najaar weet Zwartewa­ter­land waar windmolens en zonnepar­ken kunnen komen

Pas dit najaar is duidelijk waar in de gemeente Zwartewaterland ruimte is voor de aanleg van zonnevelden en de plaatsing van windmolens. Wethouder Harrie Rietman (PvdA) heeft de gemeenteraad laten weten dat het niet haalbaar is om nog voor de zomervakantie een voorstel naar de raad te sturen.

22 april