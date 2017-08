Verdriet om ruiming 7500 kippen in Mastenbroek

Wout van den Heuvel klinkt somber aan de telefoon. ,,Het is niet leuk. Zo wil je geen afscheid nemen van de dieren." Bovendien levert de fipronilkwestie het bedrijf een flinke schadepost op. Dat zit 'em niet alleen in de stal die leeg is sinds de ruiming, maar ook de eieren per week die het bedrijf nu niet mag afzetten. ,,Het enige wat we kunnen doen is wachten tot de NVWA aangeeft dat wij weer mogen leveren aan pakstations en onze particuliere klanten."