Scheve burgemees­ters­wo­ning in Zwartsluis is rechtgezet, maar volgens buurman nu te hoog

19 februari Het rechtzetten en verbouwen in 2019 van de scheve burgemeesterswoning aan het Groot Lageland in Zwartsluis heeft flinke protesten opgeleverd van de kant van buurman Jaap Vreeken. Die is met een advocaat naar de Raad van State gestapt. Hij verzet zich tegen de vergunning die de gemeente Zwartewaterland heeft verleend aan Marcel Wieling, eigenaar van het scheefgezakte en twee jaar geleden opgekrikte pand uit 1860.