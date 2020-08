'Vermoeide gezichten’: houtskooltekeningen van emotionele zorgmedewerkers in expo in bibliotheek Hasselt

Mike Piek (27) uit Kampen schittert in allereer­ste Alpaca en Hunk-kalender: ‘Ik ben geen typische fitboy’

24 juli Poseren met dieren was voor Mike Piek (27) uit Kampen niet nieuw, maar een fotoshoot met een alpaca wel. Eind augustus is het resultaat te zien, want dan verschijnt het model in de allereerste Alpaca en Hunk-kalender. Tijd om hem - jawel - het hemd van het lijf te vragen.