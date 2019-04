Vernielde motorboot van Zwolse autismestichting vaart weer dankzij zeiljachtenbouwer Zwartsluis

De boot van de organisatie die met autistische jongeren werkt, was door vandalisme onbruikbaar geworden. Toen de boot in Zwolle aan wal lag voor onderhoud is alles van waarde eraf gesloopt en werden vernielingen aangericht. Medewerkers van Vitters Shipyard hebben de boot met behulp van een aantal bedrijven uit de buurt weer hersteld en vaarklaar gemaakt.

Meer dan 600 man uren waren ervoor nodig om de Doerak 650 met de naam Luctor et Emergo weer helemaal in orde te maken. ,,Ik ben ontzettend trots op de inzet van alle collega’s die zich week na week vrijwillig hebben ingezet om de boot op tijd klaar te krijgen", aldus oprichter Jan Vitters van het bedrijf. Wilco Voulon, directeur/bestuurder van de Stichting Empower: ,,De doerak speelt een belangrijke rol in onze stichting. Voor onze jongeren is het belangrijk dat ze erop uit gaan, de natuur in gaan en samen dingen ondernemen. Door bewegen en actief samenwerken, overwinnen ze angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld.”