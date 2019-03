Vernieuwing accommodatie SC Genemuiden stap dichterbij door veilingavond

Topstuk

,,Het was een topavond. Alle klopte en alle 350 mensen hebben met een glimlach de tent verlaten”, zegt voorzitter Van Dijk van de ondernemersclub waarbij 250 bedrijven zijn aangesloten. In de regio zijn bij PEC Zwolle met het sPECtakel en bij verschillende amateurverenigingen eerder soortgelijke avonden gehouden. Het was de eerste culinaire veiling bij SC Genemuiden, maar volgens Van Dijk smaakt het naar meer. ,,Dit is voor herhaling vatbaar, maar het is wel gigantisch veel werk om het te organiseren. Volgend jaar doen we het denk ik niet, maar misschien over een jaar of drie of vier wel weer.”