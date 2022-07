Verruiming openingstijden Tapijtmuseum Genemuiden

Groot deel havenkade Urk afgezet voor theater­stuk: ‘We zijn hier wel wat gewend’

Nog even en het theaterstuk ‘Het eiland in de verte’ gaat in première op Urk. Een groot deel van de havenkade is afgezet voor deze productie. Dat betekent passen en meten, want het wás al druk in en rond de haven. ,,Het is een uitdaging, maar die gaan we niet uit de weg op Urk.’’

20 juni