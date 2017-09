Verzameling echtpaar in Genemuiden levert meer op dan verwacht

video,,Het gaat goed. Ik geloof dat ik mijn oude auto hier ook maar ga verkopen”, schreeuwt veilingmeester Richard Hessink door de manege in Genemuiden. Op humoristische wijze probeert hij de prijs op te drijven van pronkstukken uit de collectie van het echtpaar Bilderdijk. ,,Boven verwachting”, zegt organisator Bradlay Hessink van Hessink’s veilinghuis zaterdag na afloop over de opbrengst.

Waar normaal paarden galopperen, hopen honderden mensen nu op een uniek item of koopje. De zaal is met naar schatting 500 personen goedgevuld bij de veiling in de manege van Genemuiden. Zelfs de kantine met uitzicht op de manege zit vol. Enkele bieders maken daar een sprongetje en komen naar voren als ze nog snel een bod willen doen. De collectie van de familie Bilderdijk met meer dan duizend artikelen, van Rolls-Royces en koetsen tot militaire uniformen, gaat onder de hamer.

Ouderwets

Het is geen alledaags tafereel. In het land zijn niet veel meer van dit soort veilingen door de opkomst van veel veilingsites. ,,Jammer”, zegt Aalt Selles. Geïnteresseerd bekijkt hij vanuit de kantine het tafereel. ,,Dit is echt een ouderwetse veiling in een zaal. Je steekt je vinger op en doet een bod. Vroeger ging het allemaal zo. Tientallen jaren terug bezocht ik vaak van dit soort veilingen. Veel leuker. Op internet zit je alleen voor een beeldscherm te bieden.”

Opbrengst

Vooraf schatte zijn Bradley Hessink de opbrengst tussen de 250.000 en 350.000 euro. ,,De grootste items leverden 50 tot 100 procent meer op dan verwacht.” Hoeveel alles uiteindelijk heeft opgeleverd wil de familie uit Kamperzeedijk niet vertellen, maar het was wel ‘meer dan verwacht’. ,,De eigenaar was tevreden. Vanwege omstandigheden ging hun Bed en Breakfast niet door. Ze zijn kort bij de veiling geweest, maar konden het niet aan. Afscheid nemen is moeilijk na al die jaren.”