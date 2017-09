Vier dagen lang uitzendingen Omroep MAX vanuit Blokzijl

Jeanette van Es staat blij te stralen op de Wortelmarkt in Blokzijl. De technisch producer van Omroep MAX is blij met het zonnetje dat net doorbreekt. ,,We hebben de afgelopen week al uit moeten wijken naar de studio vanwege het slechte weer. Dit lijkt er meer op!''



Een groep technici is aan de rand van de Blokzijlse havenkolk druk aan het bouwen. Het stukje groen naast de sluis is de komende vier dagen het decor van de tv-programma's Tijd voor MAX en Hallo Nederland. ,,En even verderop ligt een grote rondvaartboot. Die mogen we gebruiken als kantoor en make-upruimte'', vertelt Van Es. De parkeerplaats naast de boot aan de Zeedijk wordt helemaal in beslag genomen door een satellietwagen en grote vrachtwagens vol kabels en apparatuur.