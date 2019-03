Vijf auto-inbraken in een halve dag in Genemuiden en Hasselt

In een tijdsbestek van ongeveer 12 uur is er vijf keer ingebroken bij auto’s in Genemuiden en Hasselt. Hierbij werd ieder geval één airbag gestolen.

De auto-inbraken vonden plaats tussen woensdagavond 18.30 uur en donderdagochtend 08.15 uur. Wijkagent Bertri Post vertelt dat in de gemeente Zwartewaterland tot nu toe vijf aangiftes zijn ontvangen. ,,Collega's hebben vier aangiftes opgenomen en wij hebben ook een internetaangifte ontvangen.’’ In Genemuiden waren drie auto’s op de Achterweg en de Burgemeester Ten Veldestraat het doelwit. Twee auto’s op de Fisselerstraat en de Hendrik van Viandenstraat in Hasselt kregen ook een bezoekje van een auto-inbreker.

Werkwijze

Opvallend detail is dat het geboefte zich specifiek heeft gericht op één type auto, want tot vijf keer toe werd er ingebroken in een Audi A3. ,,Het gaat dan om een wat nieuwer model die vanaf 2015 is gemaakt’’, verduidelijkt Post. Volgens Post waren de dieven uit op airbags, want er werd in ieder geval één airbag gestolen. Ook was de werkwijze bij alle auto-inbraken dezelfde. Het achterruitje werd ingetikt en vervolgens konden de boeven toeslaan.

Zichtlocatie

Wijkagent Post adviseert bezitters van een Audi A3 in de omgeving van Hasselt en Genemuiden om de komende tijd alert te zijn. ,,Parkeer je auto op een zichtlocatie of in je garage.’’