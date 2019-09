Vijf auto’s beschadigd in Nieuwleusen door bakstenen door de achterruit

Het is één van de waarschijnlijk vijf voertuigen waar in de nacht van zaterdag op zondag een baksteen door de ruit vloog. Een tweede auto in dezelfde straat was hetzelfde lot beschoren, evenals - voor zover te achterhalen valt - twee auto’s in de Koningin Wilhelminalaan en een in de Lijsterlaan, een andere zijstraat van de Wilhelminalaan. Daar raakte de voorruit beschadigd. Ook hier ligt het voorwerp waarmee de daad vermoedelijk is gepleegd nog als een stille getuig op een bankje in de voortuin.