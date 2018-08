Vijf kinderen ziek na zwemmen bij de Whaa in Zwartsluis

video Werken tijdens hittegolf in leeg zwembad Zwartsluis

27 juli Zwembad De Kragge in Zwartsluis is uitgerekend met dit warme weer zes weken dicht voor een grondige renovatie. De kolk naast het zwembad kan uitkomst bieden, maar daar kan vanwege blauwalg niet veilig gezwommen worden. Het buitenzwembad in Hasselt is ook een alternatief, daar werd woensdag de 50.000ste bezoeker verwelkomd.