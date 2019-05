Vlagdilemma in Genemuiden: weegt de zondagsrust op tegen Bevrijdingsdag?

Onvrede in Genemuiden. Zondag wapperde er geen Nederlandse vlag bij de Grote of St. Nicolaaskerk. Dat is nu eenmaal beleid in de stad, zo luidt de uitleg van de gemeente Zwartewaterland. Want de zondagsrust is ook belangrijk.