Volgende aflevering in slepende vissersruzie in Genemuiden: schoonzoon krijgt taakstraf

Nieuw onderkomen in Hasselt voor archeolo­gie in Zwartewa­ter­land: ‘Ruimte voor exposities’

Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ) heeft vanaf 1 oktober een nieuw pand aan de Rosmolenstraat 4 in Hasselt. ,,In ons nieuwe onderkomen hopen we straks een mooie aanvulling te kunnen leveren aan de geschiedenis van onze gemeente en die van Hasselt in het bijzonder’’, aldus voorzitter John Assink.

14 september