Vollenhovenaren gaan op Miljoenenjacht

Bieb in Genemuiden open tijdens markt

28 augustus Inwoners van Genemuiden krijgen binnenkort extra mogelijkheden om boeken te lenen of om een krantje of tijdschrift te lezen in de bibliotheek. De openingstijden worden verruimd met een zesde dag. Vanaf 1 oktober is de aan het Havenplein gevestigde 'bieb' ook op dinsdagmiddag open. Dat gebeurt op veler verzoek. Onder meer omdat op dinsdagmiddag de weekmarkt wordt gehouden op het Havenplein.