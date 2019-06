Voor de rechter: Drie mannen die volgens OM zes ton aftroggelden van Zakenvrouw van 2011 Thecla Bodewes

Gevaar door waaghalzen op brug in Hasselt, maar gemeente kan ‘niet zoveel’ doen

20 juni Levensgevaarlijk. Daar is (bijna) iedereen het wel over eens. Maar de gemeente Zwartewaterland kan zelf niets doen om te voorkomen dat mensen de brug over het Zwarte Water beklimmen, zoals afgelopen weekeinde gebeurde. ,,Dat is een zaak van de provincie Overijssel’’, zegt burgemeester Eddy Bilder.