Voormalig pannenfabriek door burgemeester Bilder in oude glorie hersteld

De Oudheidkundige Vereniging Ermeloo krijgt een vast onderkomen in het enige industriële monument dat Ermelo rijk is. ,,We zitten nu in een pandje naast flat Croonenburg, daarvoor boven de kringloop en daarvoor hadden we helemaal geen onderdak’’, zegt voorzitter Steven van Loo. ,,De pannenfabriek is niet minder dan perfect voor ons. De ongeveer 150 vierkante meter is voldoende voor een mooie vergaderruimte, een bibliotheek en een kleine expositieruimte.”