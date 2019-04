Voorst en Zwartewaterland trekken vergunningen voor paasvuren in

Hasselt krijgt definitief een Knarrenhof

15 april Krasse knarren in Hasselt kunnen als alles meezit vanaf volgend jaar al bij elkaar wonen in de Knarrenhof in Hasselt. Na jaren van overleg is duidelijk geworden dat er 15 of 16 woningen van Knarrenhof aan het Tijlswegje komen. Knarrenhof heeft een akkoord bereikt met de gemeente over de aankoop van de grond.